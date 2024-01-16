Неронов Ларион Филатович
Место рожденияд. Пестерево, Весёлая тож
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Неронов Филат (Феофилакт) Маркович
Мать: Неронова Марья
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Екатерина Ларионовна
Мать ребёнка: ?
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Катерина Ларионовна
Мать ребёнка: Неронова Аграфена (Агриппина?) Игнатьевна
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Неронова Аграфена (Агриппина?) Игнатьевна
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Неронова Аграфена (Агриппина?) Игнатьевна
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Марфа Ларионовна
Мать ребёнка: Неронова Аграфена (Агриппина?) Игнатьевна
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1832
Сын: Неронов Матвей Ларионович
Мать ребёнка: Неронова Аграфена (Агриппина?) Игнатьевна
д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно