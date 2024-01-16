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Неронов Ларион Филатович

Место рождения

д. Пестерево, Весёлая тож

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Неронов Филат (Феофилакт) Маркович

Мать: Неронова Марья

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Екатерина Ларионовна

Мать ребёнка: ?

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Катерина Ларионовна

Мать ребёнка: Неронова Аграфена (Агриппина?) Игнатьевна

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1822

Сын: Неронов Иван Ларионович

Мать ребёнка: Неронова Аграфена (Агриппина?) Игнатьевна

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1825

Сын: Неронов Егор Ларионович

Мать ребёнка: Неронова Аграфена (Агриппина?) Игнатьевна

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Марфа Ларионовна

Мать ребёнка: Неронова Аграфена (Агриппина?) Игнатьевна

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1832

Сын: Неронов Матвей Ларионович

Мать ребёнка: Неронова Аграфена (Агриппина?) Игнатьевна

д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неронова Аграфена (Агриппина?) Игнатьевна

д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно
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