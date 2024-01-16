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Неронов Иван Ларионович

Место рождения

д. Пестерево, Весёлая тож

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Неронов Ларион Филатович

Мать: Неронова Аграфена (Агриппина?) Игнатьевна

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1856

Сын: Неронов Пётр Иванович

Мать ребёнка: ?

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1865

Сын: Неронов Аполлос Иванович

Мать ребёнка: ?

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1868

Сын: Неронов Лев Иванович

Мать ребёнка: ?

д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно
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