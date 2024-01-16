Неронов Иван Ларионович
Место рожденияд. Пестерево, Весёлая тож
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: ?
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: ?
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1868
Сын: Неронов Лев Иванович
Мать ребёнка: ?
д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно