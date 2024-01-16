Неронов Лев Иванович
Место рожденияд. Пестерево, Весёлая тож
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Неронов Иван Ларионович
Мать: ?
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Неронова Пелагея Евгеньевна
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1897
Сын: Неронов Андриан Леонтьевич
Мать ребёнка: Неронова Пелагея Евгеньевна
Нижнеентальский с/с, д.Веселая
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Раиса Львовна
Мать ребёнка: Неронова Пелагея Евгеньевна
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1903
Сын: Неронов Дмитрий Леонтьевич
Мать ребёнка: Неронова Пелагея Евгеньевна
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Хиония Львовна
Мать ребёнка: Неронова Пелагея Евгеньевна
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Ия Львовна
Мать ребёнка: Неронова Пелагея Евгеньевна
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1913
Сын: Неронов Иван Львович
Мать ребёнка: Неронова Пелагея Евгеньевна
д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно