Неронов Лев Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неронов Лев Иванович

Место рождения

д. Пестерево, Весёлая тож

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Неронов Иван Ларионович

Мать: ?

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1895

Сын: Неронов Михаил Львович

Мать ребёнка: Неронова Пелагея Евгеньевна

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1897

Сын: Неронов Андриан Леонтьевич

Мать ребёнка: Неронова Пелагея Евгеньевна

Нижнеентальский с/с, д.Веселая
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Раиса Львовна

Мать ребёнка: Неронова Пелагея Евгеньевна

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1903

Сын: Неронов Дмитрий Леонтьевич

Мать ребёнка: Неронова Пелагея Евгеньевна

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Хиония Львовна

Мать ребёнка: Неронова Пелагея Евгеньевна

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Ия Львовна

Мать ребёнка: Неронова Пелагея Евгеньевна

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1913

Сын: Неронов Иван Львович

Мать ребёнка: Неронова Пелагея Евгеньевна

д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неронова Пелагея Евгеньевна

д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно
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