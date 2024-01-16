Неронова Пелагея Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неронова Пелагея Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Неронов Михаил Львович

Отец ребёнка: Неронов Лев Иванович

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1897

Сын: Неронов Андриан Леонтьевич

Отец ребёнка: Неронов Лев Иванович

Нижнеентальский с/с, д.Веселая
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Раиса Львовна

Отец ребёнка: Неронов Лев Иванович

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1903

Сын: Неронов Дмитрий Леонтьевич

Отец ребёнка: Неронов Лев Иванович

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Хиония Львовна

Отец ребёнка: Неронов Лев Иванович

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Ия Львовна

Отец ребёнка: Неронов Лев Иванович

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1913

Сын: Неронов Иван Львович

Отец ребёнка: Неронов Лев Иванович

д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неронов Лев Иванович

д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно
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