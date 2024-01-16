Неронова Пелагея Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Неронов Лев Иванович
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1897
Сын: Неронов Андриан Леонтьевич
Отец ребёнка: Неронов Лев Иванович
Нижнеентальский с/с, д.Веселая
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Раиса Львовна
Отец ребёнка: Неронов Лев Иванович
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1903
Сын: Неронов Дмитрий Леонтьевич
Отец ребёнка: Неронов Лев Иванович
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Хиония Львовна
Отец ребёнка: Неронов Лев Иванович
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Ия Львовна
Отец ребёнка: Неронов Лев Иванович
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1913
Сын: Неронов Иван Львович
Отец ребёнка: Неронов Лев Иванович
д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неронов Лев Иванович
д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно