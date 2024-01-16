Неронов Диодор Георгиевич
Место рожденияд. Пестерево, Весёлая тож
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Неронов Егор Ларионович
Мать: Неронова Анна Андреевна
д. Пестерево, Весёлая тож
Запись в МК 1866
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Неронова Федосья Петровна
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Нонна Диодоровна
Мать ребёнка: Неронова Федосья Петровна
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Елизавета Диодоровна
Мать ребёнка: Неронова Федосья Петровна
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Агния Диодоровна
Мать ребёнка: Неронова Федосья Петровна
д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно