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Неронов Диодор Георгиевич

Место рождения

д. Пестерево, Весёлая тож

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Неронов Егор Ларионович

Мать: Неронова Анна Андреевна

д. Пестерево, Весёлая тож
Запись в МК 1866
Рождение ребёнка
1902

Сын: Неронов Павел Диодорович

Мать ребёнка: Неронова Федосья Петровна

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Нонна Диодоровна

Мать ребёнка: Неронова Федосья Петровна

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Елизавета Диодоровна

Мать ребёнка: Неронова Федосья Петровна

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Агния Диодоровна

Мать ребёнка: Неронова Федосья Петровна

д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неронова Федосья Петровна

д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно
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