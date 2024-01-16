Неронова Федосья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Неронов Диодор Георгиевич
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Нонна Диодоровна
Отец ребёнка: Неронов Диодор Георгиевич
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Елизавета Диодоровна
Отец ребёнка: Неронов Диодор Георгиевич
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Агния Диодоровна
Отец ребёнка: Неронов Диодор Георгиевич
д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно