Неронова Федосья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеронова Федосья Петровна

Неронова Федосья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Неронов Павел Диодорович

Отец ребёнка: Неронов Диодор Георгиевич

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Нонна Диодоровна

Отец ребёнка: Неронов Диодор Георгиевич

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Елизавета Диодоровна

Отец ребёнка: Неронов Диодор Георгиевич

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Агния Диодоровна

Отец ребёнка: Неронов Диодор Георгиевич

д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неронов Диодор Георгиевич

д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close