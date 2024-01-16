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Неронов Анатолий Георгиевич

Место рождения

д. Пестерево, Весёлая тож

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Неронов Егор Ларионович

Мать: Неронова Анна Андреевна

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1902

Сын: Неронов Василий Анатольевич

Мать ребёнка: Неронова Федосья Фёдоровна

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Анна Анатольевна

Мать ребёнка: Неронова Федосья Фёдоровна

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Александра Анатольевна

Мать ребёнка: Неронова Федосья Фёдоровна

д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неронова Федосья Фёдоровна

д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно
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