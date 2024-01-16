Неронов Анатолий Георгиевич
Место рожденияд. Пестерево, Весёлая тож
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Неронов Егор Ларионович
Мать: Неронова Анна Андреевна
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1902
Сын: Неронов Василий Анатольевич
Мать ребёнка: Неронова Федосья Фёдоровна
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Анна Анатольевна
Мать ребёнка: Неронова Федосья Фёдоровна
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Александра Анатольевна
Мать ребёнка: Неронова Федосья Фёдоровна
д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно