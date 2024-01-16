Неронова Федосья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неронова Федосья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Неронов Василий Анатольевич

Отец ребёнка: Неронов Анатолий Георгиевич

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Анна Анатольевна

Отец ребёнка: Неронов Анатолий Георгиевич

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Александра Анатольевна

Отец ребёнка: Неронов Анатолий Георгиевич

д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неронов Анатолий Георгиевич

д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно
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