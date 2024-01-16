Неронова Федосья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1902
Сын: Неронов Василий Анатольевич
Отец ребёнка: Неронов Анатолий Георгиевич
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Анна Анатольевна
Отец ребёнка: Неронов Анатолий Георгиевич
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Александра Анатольевна
Отец ребёнка: Неронов Анатолий Георгиевич
д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно