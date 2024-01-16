Неронов Зосима Георгиевич
Место рожденияд. Пестерево, Весёлая тож
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Неронов Егор Ларионович
Мать: Неронова Анна Андреевна
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Надежда Зосимовна
Мать ребёнка: Неронова Анна Нестеровна
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Неронова Анна Нестеровна
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1900
Сын: Неронов Алексей Зосимович
Мать ребёнка: Неронова Анна Нестеровна
д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неронова Анна Нестеровна
д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно