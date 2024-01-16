Неронов Зосима Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеронов Зосима Георгиевич

Неронов Зосима Георгиевич

Место рождения

д. Пестерево, Весёлая тож

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Неронов Егор Ларионович

Мать: Неронова Анна Андреевна

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Надежда Зосимовна

Мать ребёнка: Неронова Анна Нестеровна

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1898

Сын: Неронов Нестер Зосимович

Мать ребёнка: Неронова Анна Нестеровна

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1900

Сын: Неронов Алексей Зосимович

Мать ребёнка: Неронова Анна Нестеровна

д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неронова Анна Нестеровна

д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close