Неронова Анна Нестеровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Надежда Зосимовна
Отец ребёнка: Неронов Зосима Георгиевич
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Неронов Зосима Георгиевич
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1900
Сын: Неронов Алексей Зосимович
Отец ребёнка: Неронов Зосима Георгиевич
д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно