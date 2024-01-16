Неронова Анна Нестеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неронова Анна Нестеровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Надежда Зосимовна

Отец ребёнка: Неронов Зосима Георгиевич

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1898

Сын: Неронов Нестер Зосимович

Отец ребёнка: Неронов Зосима Георгиевич

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1900

Сын: Неронов Алексей Зосимович

Отец ребёнка: Неронов Зосима Георгиевич

д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неронов Зосима Георгиевич

д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно
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