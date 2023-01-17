Шевченко Анатолий Владимирович
Место рождения
Дата рождения02.06.1929
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1929
Отец: Шевченко Владимир
Мать: Шевченко Елена Никитична
Рождение ребёнка
15.02.1965
Сын: Шевченко Анатолий Анатольевич
Мать ребёнка: Шевченко Ольга Родионовна
Байрам-Али
Рождение ребёнка
15.02.1965
Дочь: Седых Лариса Анатольевна
Мать ребёнка: Шевченко Ольга Родионовна
Байрам-Али
Бракосочетание
Неизвестно