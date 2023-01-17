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Шевченко Анатолий Владимирович

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Место рождения

Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край

Дата рождения

02.06.1929

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1929

Отец: Шевченко Владимир

Мать: Шевченко Елена Никитична

Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
15.02.1965

Сын: Шевченко Анатолий Анатольевич

Мать ребёнка: Шевченко Ольга Родионовна

Байрам-Али
Рождение ребёнка
15.02.1965

Дочь: Седых Лариса Анатольевна

Мать ребёнка: Шевченко Ольга Родионовна

Байрам-Али
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевченко Ольга Родионовна

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