Шевченко (Каменева) Ольга Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1928
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1928
Рождение ребёнка
02.03.1954
Дочь: Баранникова Людмила Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.02.1965
Сын: Шевченко Анатолий Анатольевич
Отец ребёнка: Шевченко Анатолий Владимирович
Байрам-Али
Рождение ребёнка
15.02.1965
Дочь: Седых Лариса Анатольевна
Отец ребёнка: Шевченко Анатолий Владимирович
Байрам-Али
Бракосочетание
Неизвестно