Шевченко (Каменева) Ольга Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко (Каменева) Ольга Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1928

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1928

Отец: Каменев Родион Прохорович

Мать: Каменева Елизавета Моисеевна

Рождение ребёнка
02.03.1954

Дочь: Баранникова Людмила Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.02.1965

Сын: Шевченко Анатолий Анатольевич

Отец ребёнка: Шевченко Анатолий Владимирович

Байрам-Али
Рождение ребёнка
15.02.1965

Дочь: Седых Лариса Анатольевна

Отец ребёнка: Шевченко Анатолий Владимирович

Байрам-Али
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевченко Анатолий Владимирович

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