Каменев Родион Прохорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаменев Родион Прохорович

Каменев Родион Прохорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Каменев Иван Родионович

Мать ребёнка: Каменева Елизавета Моисеевна

Важное, Усть-Джегутинский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
23.03.1928

Дочь: Шевченко Ольга Родионовна

Мать ребёнка: Каменева Елизавета Моисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каменев Николай Родионович

Мать ребёнка: Каменева Елизавета Моисеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close