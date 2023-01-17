Каменев Родион Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Каменева Елизавета Моисеевна
Важное, Усть-Джегутинский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
23.03.1928
Дочь: Шевченко Ольга Родионовна
Мать ребёнка: Каменева Елизавета Моисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каменев Николай Родионович
Мать ребёнка: Каменева Елизавета Моисеевна
Смерть
Неизвестно