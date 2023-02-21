Каменева Елизавета Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каменева Елизавета Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Каменев Иван Родионович

Отец ребёнка: Каменев Родион Прохорович

Важное, Усть-Джегутинский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
23.03.1928

Дочь: Шевченко Ольга Родионовна

Отец ребёнка: Каменев Родион Прохорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каменев Николай Родионович

Отец ребёнка: Каменев Родион Прохорович

Смерть
Неизвестно
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