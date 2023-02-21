Седых (Шевченко) Лариса Анатольевна
Место рожденияБайрам-Али
Дата рождения15.02.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1965
Байрам-Али
Рождение ребёнка
18.01.1984
Дочь: Лысенко Кристина Игоревна
Отец ребёнка: Седых Игорь Викторович
Амдерма, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
25.03.1986
Отец ребёнка: Седых Игорь Викторович
Братск, город Братск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно