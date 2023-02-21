Седых (Шевченко) Лариса Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седых (Шевченко) Лариса Анатольевна

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Место рождения

Байрам-Али

Дата рождения

15.02.1965

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1965

Отец: Шевченко Анатолий Владимирович

Мать: Шевченко Ольга Родионовна

Байрам-Али
Рождение ребёнка
18.01.1984

Дочь: Лысенко Кристина Игоревна

Отец ребёнка: Седых Игорь Викторович

Амдерма, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
25.03.1986

Сын: Седых Александр Игоревич

Отец ребёнка: Седых Игорь Викторович

Братск, город Братск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седых Игорь Викторович

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