Лысенко (Седых) Кристина Игоревна
Место рождения
Дата рождения18.01.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1984
Отец: Седых Игорь Викторович
Мать: Седых Лариса Анатольевна
Рождение ребёнка
23.10.2007
Сын: Эннс Станислав Дмитриевич
Отец ребёнка: Эннс Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
02.07.2012
Сын: Эннс Илья Дмитриевич
Отец ребёнка: Эннс Дмитрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно