Лысенко (Седых) Кристина Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенко (Седых) Кристина Игоревна

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Место рождения

Амдерма, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ

Дата рождения

18.01.1984

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1984

Отец: Седых Игорь Викторович

Мать: Седых Лариса Анатольевна

Амдерма, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
23.10.2007

Сын: Эннс Станислав Дмитриевич

Отец ребёнка: Эннс Дмитрий Николаевич

Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
02.07.2012

Сын: Эннс Илья Дмитриевич

Отец ребёнка: Эннс Дмитрий Николаевич

Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лысенко Олег Александрович

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