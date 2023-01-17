Седых Игорь Викторович
Место рождения
Дата рождения16.07.1961
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1961
Рождение ребёнка
18.01.1984
Дочь: Лысенко Кристина Игоревна
Мать ребёнка: Седых Лариса Анатольевна
Амдерма, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
25.03.1986
Мать ребёнка: Седых Лариса Анатольевна
Братск, город Братск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Седых Лариса Анатольевна