Седых Игорь Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСедых Игорь Викторович

Седых Игорь Викторович

avatar

Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

16.07.1961

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1961

Отец: Седых Виктор Васильевич

Мать: Седых Александра Тимофеевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.01.1984

Дочь: Лысенко Кристина Игоревна

Мать ребёнка: Седых Лариса Анатольевна

Амдерма, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
25.03.1986

Сын: Седых Александр Игоревич

Мать ребёнка: Седых Лариса Анатольевна

Братск, город Братск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седых Лариса Анатольевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close