Шевченко Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевченко Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Шевченко Елена Никитична

Рождение ребёнка
02.06.1929

Сын: Шевченко Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Шевченко Елена Никитична

Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край

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