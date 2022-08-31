Шевченко Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевченко Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Шевченко Елена Никитична
Рождение ребёнка
02.06.1929
Сын: Шевченко Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Шевченко Елена Никитична
Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край