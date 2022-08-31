Шевченко (Табаченко) Елена Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко (Табаченко) Елена Никитична

Место рождения

Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край

Дата рождения

24.04.1945

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевченко Владимир Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевченко Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Шевченко Владимир

Рождение ребёнка
02.06.1929

Сын: Шевченко Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Шевченко Владимир

Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
Рождение
24.04.1945

Отец: Табаченко Никита Федотович

Мать: Табаченко Феврония Илларионовна

Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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