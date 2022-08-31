Шевченко (Табаченко) Елена Никитична
Место рождения
Дата рождения24.04.1945
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевченко Владимир Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевченко Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Шевченко Владимир
Рождение ребёнка
02.06.1929
Сын: Шевченко Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Шевченко Владимир
Рождение
24.04.1945
Смерть
Неизвестно