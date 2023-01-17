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Кириков Николай Григорьевич

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Место рождения

Спасское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

05.11.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1875 ст.

Отец: Кириков Григорий Иванович

Мать: Кирикова Мария Константиновна

Спасское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Образование
1899
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил курс Вологодской Духовной Семинарии.
Рождение ребёнка
31.03.1902 ст.

Дочь: Кирикова Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Кирикова Варвара Александровна

Ламаниха, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
14.08.1902 ст.
Ламаниха, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Определен на священническое место к Николаевской Ламанской церкви Вологодского уезда.
Посвящение в духовный сан
30.08.1902 ст.
Ламаниха, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рукоположен в диакона.
Посвящение в духовный сан
01.09.1902 ст.
Ламаниха, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рукоположен в священника.
Рождение ребёнка
18.05.1904 ст.

Дочь: Кирикова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Кирикова Варвара Александровна

Ламаниха, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.09.1905 ст.

Сын: Кириков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Кирикова Варвара Александровна

Ламаниха, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.02.1907 ст.

Дочь: Кирикова Гали Николаевна

Мать ребёнка: Кирикова Варвара Александровна

Ламаниха, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Имя "Гали" согласно исповедной ведомости.
Рождение ребёнка
01.12.1909 ст.

Дочь: Кирикова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Кирикова Варвара Александровна

Ламаниха, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.07.1913 ст.

Сын: Кириков Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Кирикова Варвара Александровна

Ламаниха, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.11.1916 ст.

Дочь: Кирикова Кира Николаевна

Мать ребёнка: Кирикова Варвара Александровна

Ламаниха, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирикова Варвара Александровна

Смерть
Неизвестно
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