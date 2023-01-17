Кириков Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рождения05.11.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1875 ст.
Образование
1899
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил курс Вологодской Духовной Семинарии.
Рождение ребёнка
31.03.1902 ст.
Дочь: Кирикова Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Кирикова Варвара Александровна
Работа или профессия
14.08.1902 ст.
Определен на священническое место к Николаевской Ламанской церкви Вологодского уезда.
Посвящение в духовный сан
30.08.1902 ст.
Рукоположен в диакона.
Посвящение в духовный сан
01.09.1902 ст.
Рукоположен в священника.
Рождение ребёнка
18.05.1904 ст.
Дочь: Кирикова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Кирикова Варвара Александровна
Рождение ребёнка
21.09.1905 ст.
Сын: Кириков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Кирикова Варвара Александровна
Рождение ребёнка
20.02.1907 ст.
Дочь: Кирикова Гали Николаевна
Мать ребёнка: Кирикова Варвара Александровна
Имя "Гали" согласно исповедной ведомости.
Рождение ребёнка
01.12.1909 ст.
Дочь: Кирикова Нина Николаевна
Мать ребёнка: Кирикова Варвара Александровна
Рождение ребёнка
26.07.1913 ст.
Сын: Кириков Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Кирикова Варвара Александровна
Рождение ребёнка
19.11.1916 ст.
Дочь: Кирикова Кира Николаевна
Мать ребёнка: Кирикова Варвара Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно