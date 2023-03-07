Кириков Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Сын диакона Георгиевской Устиновской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
С 26.11.1867 ст.
Священник Спасопреображенской Бруснишенской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Около 1867
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Добрякова Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: Кирикова Мария Константиновна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Кирикова Агния Григорьевна
Мать ребёнка: Кирикова Мария Константиновна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Кириков Анатолий Григорьевич
Мать ребёнка: Кирикова Мария Константиновна
Рождение ребёнка
05.11.1875 ст.
Сын: Кириков Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Кирикова Мария Константиновна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Кириков Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Кирикова Мария Константиновна
Смерть
Неизвестно