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Кириков Григорий Иванович

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Место рождения

Устиновский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Кириков Иван Федорович

Мать: Кирикова Анастасия Федоровна

Устиновский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Сын диакона Георгиевской Устиновской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
С 26.11.1867 ст.
Спасское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Священник Спасопреображенской Бруснишенской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Около 1867

Жена: Кирикова Мария Константиновна

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Добрякова Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: Кирикова Мария Константиновна

Спасское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Кирикова Агния Григорьевна

Мать ребёнка: Кирикова Мария Константиновна

Спасское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Кириков Анатолий Григорьевич

Мать ребёнка: Кирикова Мария Константиновна

Спасское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.11.1875 ст.

Сын: Кириков Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Кирикова Мария Константиновна

Спасское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Кириков Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Кирикова Мария Константиновна

Спасское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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