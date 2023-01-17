Кирикова (Четверухина) Анастасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирикова (Четверухина) Анастасия Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Настасья - дочь пономаря Четверухина Федора Ивановича, 1761 г.р.
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Кирикова Павла Ивановна

Отец ребёнка: Кириков Иван Федорович

Устиновский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Кирикова Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Кириков Иван Федорович

Устиновский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
По метрике - Параскева Иоаннова.
Рождение ребёнка
1840

Сын: Кириков Александр Иванович

Отец ребёнка: Кириков Иван Федорович

Устиновский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1843

Сын: Кириков Григорий Иванович

Отец ребёнка: Кириков Иван Федорович

Устиновский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Сын диакона Георгиевской Устиновской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Кирикова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Кириков Иван Федорович

Устиновский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Кирикова Агния Ивановна

Отец ребёнка: Кириков Иван Федорович

Устиновский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириков Иван Федорович

Смерть
Неизвестно
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