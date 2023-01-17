Кирикова (Четверухина) Анастасия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Настасья - дочь пономаря Четверухина Федора Ивановича, 1761 г.р.
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Кирикова Павла Ивановна
Отец ребёнка: Кириков Иван Федорович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Кирикова Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Кириков Иван Федорович
По метрике - Параскева Иоаннова.
Рождение ребёнка
1840
Сын: Кириков Александр Иванович
Отец ребёнка: Кириков Иван Федорович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Кириков Григорий Иванович
Отец ребёнка: Кириков Иван Федорович
Сын диакона Георгиевской Устиновской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Кирикова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Кириков Иван Федорович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Кирикова Агния Ивановна
Отец ребёнка: Кириков Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно