Кириков Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти19.06.1883 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Образование
С 1852 по 1862
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодское Духовное училище.
Работа или профессия
С 1862
Пономарь Богородской Церковницкой церкви.
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Кирикова Манефа Александровна
Мать ребёнка: Кирикова Елена Константиновна
Работа или профессия
С 27.04.1868 ст.
Дьячок Николаевской Комьянской церкви Грязовецкого уезда.
Работа или профессия
05.06.1868 ст.
Рукоположен в сан викарного диакона.
Рождение ребёнка
1868
Сын: Кириков Николай Александрович
Мать ребёнка: Кирикова Елена Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.06.1883 ст.