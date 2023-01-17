Кириков Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКириков Александр Иванович

Кириков Александр Иванович

avatar

Место рождения

Устиновский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1840

Дата смерти

19.06.1883 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Кириков Иван Федорович

Мать: Кирикова Анастасия Федоровна

Устиновский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Образование
С 1852 по 1862
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодское Духовное училище.
Работа или профессия
С 1862
Пономарь Богородской Церковницкой церкви.
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Кирикова Манефа Александровна

Мать ребёнка: Кирикова Елена Константиновна

Работа или профессия
С 27.04.1868 ст.
Дьячок Николаевской Комьянской церкви Грязовецкого уезда.
Работа или профессия
05.06.1868 ст.
Рукоположен в сан викарного диакона.
Рождение ребёнка
1868

Сын: Кириков Николай Александрович

Мать ребёнка: Кирикова Елена Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирикова Елена Константиновна

Смерть
19.06.1883 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close