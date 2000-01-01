Кирикова Елена Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирикова Елена Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Дочь диакона.
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Кирикова Манефа Александровна

Отец ребёнка: Кириков Александр Иванович

Рождение ребёнка
1868

Сын: Кириков Николай Александрович

Отец ребёнка: Кириков Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириков Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
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