Кирикова Елена Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь диакона.
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Кирикова Манефа Александровна
Отец ребёнка: Кириков Александр Иванович
Рождение ребёнка
1868
Сын: Кириков Николай Александрович
Отец ребёнка: Кириков Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно