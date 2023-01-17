Кирикова Варвара Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1882 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1902 ст.
Дочь: Кирикова Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Кириков Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
18.05.1904 ст.
Дочь: Кирикова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Кириков Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
21.09.1905 ст.
Сын: Кириков Николай Николаевич
Отец ребёнка: Кириков Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
20.02.1907 ст.
Дочь: Кирикова Гали Николаевна
Отец ребёнка: Кириков Николай Григорьевич
Имя "Гали" согласно исповедной ведомости.
Рождение ребёнка
01.12.1909 ст.
Дочь: Кирикова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Кириков Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
26.07.1913 ст.
Сын: Кириков Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Кириков Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
19.11.1916 ст.
Дочь: Кирикова Кира Николаевна
Отец ребёнка: Кириков Николай Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно