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Кирикова Варвара Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1902 ст.

Дочь: Кирикова Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Кириков Николай Григорьевич

Ламаниха, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.05.1904 ст.

Дочь: Кирикова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Кириков Николай Григорьевич

Ламаниха, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.09.1905 ст.

Сын: Кириков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Кириков Николай Григорьевич

Ламаниха, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.02.1907 ст.

Дочь: Кирикова Гали Николаевна

Отец ребёнка: Кириков Николай Григорьевич

Ламаниха, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Имя "Гали" согласно исповедной ведомости.
Рождение ребёнка
01.12.1909 ст.

Дочь: Кирикова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Кириков Николай Григорьевич

Ламаниха, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.07.1913 ст.

Сын: Кириков Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Кириков Николай Григорьевич

Ламаниха, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.11.1916 ст.

Дочь: Кирикова Кира Николаевна

Отец ребёнка: Кириков Николай Григорьевич

Ламаниха, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириков Николай Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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