Звегинцева (Игнатьева) Софья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звегинцева (Игнатьева) Софья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1880

Дата смерти

20.09.1935

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1880

Отец: Игнатьев Алексей Павлович

Мать: Игнатьева (Мещерская) София Сергеевна

Бракосочетание
23.04.1900

Муж: Звегинцов Николай Иванович

Рождение ребёнка
12.09.1901

Дочь: Звегинцова София Николаевна

Отец ребёнка: Звегинцов Николай Иванович

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
24.02.1903

Сын: Звегинцов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Звегинцов Николай Иванович

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
?.08.1904

Сын: Звегинцов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Звегинцов Николай Иванович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Звегинцов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Звегинцов Николай Иванович

Рождение ребёнка
23.02.1909

Сын: Звегинцов Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Звегинцов Николай Иванович

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1912

Сын: Звегинцов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Звегинцов Николай Иванович

Ермолино, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
20.09.1935

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