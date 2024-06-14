Звегинцева (Игнатьева) Софья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1880
Дата смерти20.09.1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1880
Бракосочетание
23.04.1900
Рождение ребёнка
12.09.1901
Дочь: Звегинцова София Николаевна
Отец ребёнка: Звегинцов Николай Иванович
Рождение ребёнка
24.02.1903
Сын: Звегинцов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Звегинцов Николай Иванович
Рождение ребёнка
?.08.1904
Сын: Звегинцов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Звегинцов Николай Иванович
Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1906
Сын: Звегинцов Иван Николаевич
Отец ребёнка: Звегинцов Николай Иванович
Рождение ребёнка
23.02.1909
Сын: Звегинцов Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Звегинцов Николай Иванович
Рождение ребёнка
05.08.1912
Сын: Звегинцов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Звегинцов Николай Иванович
Ермолино, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
20.09.1935