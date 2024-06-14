Звегинцов Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения24.02.1903
Дата смерти25.05.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1903
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1937
Дочь: Звегинцева Наталия Александровна
Мать ребёнка: Звегинцова (Вулстон) Ханна Хакер
Рождение ребёнка
03.05.1939
Сын: Звегинцев Александр Александрович
Мать ребёнка: Звегинцова (Вулстон) Ханна Хакер
Смерть
25.05.1973