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Звегинцов Александр Николаевич

Место рождения

Пушкин, Царскосельский уезд

Дата рождения

24.02.1903

Дата смерти

25.05.1973

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1903

Отец: Звегинцов Николай Иванович

Мать: Звегинцева (Игнатьева) Софья Алексеевна

Пушкин, Царскосельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Звегинцова (Вулстон) Ханна Хакер

Рождение ребёнка
01.11.1937

Дочь: Звегинцева Наталия Александровна

Мать ребёнка: Звегинцова (Вулстон) Ханна Хакер

Рождение ребёнка
03.05.1939

Сын: Звегинцев Александр Александрович

Мать ребёнка: Звегинцова (Вулстон) Ханна Хакер

Смерть
25.05.1973

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