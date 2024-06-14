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Звегинцов Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1877

Дата смерти

27.11.1932

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.04.1900

Жена: Звегинцева (Игнатьева) Софья Алексеевна

Рождение ребёнка
12.09.1901

Дочь: Звегинцова София Николаевна

Мать ребёнка: Звегинцева (Игнатьева) Софья Алексеевна

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
24.02.1903

Сын: Звегинцов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Звегинцева (Игнатьева) Софья Алексеевна

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
?.08.1904

Сын: Звегинцов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Звегинцева (Игнатьева) Софья Алексеевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Звегинцов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Звегинцева (Игнатьева) Софья Алексеевна

Рождение ребёнка
23.02.1909

Сын: Звегинцов Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Звегинцева (Игнатьева) Софья Алексеевна

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1912

Сын: Звегинцов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Звегинцева (Игнатьева) Софья Алексеевна

Ермолино, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
27.11.1932
Место погребения: Malakoff, Hauts-de-Seine, IDF, France

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