Звегинцов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1877
Дата смерти27.11.1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.04.1900
Рождение ребёнка
12.09.1901
Дочь: Звегинцова София Николаевна
Мать ребёнка: Звегинцева (Игнатьева) Софья Алексеевна
Рождение ребёнка
24.02.1903
Сын: Звегинцов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Звегинцева (Игнатьева) Софья Алексеевна
Рождение ребёнка
?.08.1904
Сын: Звегинцов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Звегинцева (Игнатьева) Софья Алексеевна
Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1906
Сын: Звегинцов Иван Николаевич
Мать ребёнка: Звегинцева (Игнатьева) Софья Алексеевна
Рождение ребёнка
23.02.1909
Сын: Звегинцов Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Звегинцева (Игнатьева) Софья Алексеевна
Рождение ребёнка
05.08.1912
Сын: Звегинцов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Звегинцева (Игнатьева) Софья Алексеевна
Ермолино, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
27.11.1932
Место погребения: Malakoff, Hauts-de-Seine, IDF, France