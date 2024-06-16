Игнатьева (Мещерская) София Сергеевна
Место рождения
Дата рождения27.02.1851
Дата смерти28.02.1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1851
Бракосочетание
1876
Рождение ребёнка
17.02.1877
Сын: Игнатьев Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Игнатьев Алексей Павлович
Рождение ребёнка
18.12.1878
Сын: Игнатьев Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Игнатьев Алексей Павлович
Рождение ребёнка
11.07.1880
Дочь: Звегинцева (Игнатьева) Софья Алексеевна
Отец ребёнка: Игнатьев Алексей Павлович
Рождение ребёнка
27.01.1883
Дочь: Игнатьева Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Игнатьев Алексей Павлович
Рождение ребёнка
20.10.1888
Сын: Игнатьев Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Игнатьев Алексей Павлович
Рождение ребёнка
31.10.1896
Дочь: Игнатьева Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Игнатьев Алексей Павлович
Смерть
28.02.1944