Игнатьева (Мещерская) София Сергеевна 27.02.1851 — найти родственников по фамилии на Familio
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Игнатьева (Мещерская) София Сергеевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

27.02.1851

Дата смерти

28.02.1944

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1851

Отец: Мещерский Сергей Васильевич

Мать: Мещерская (Апраксина) Мария Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1876

Муж: Игнатьев Алексей Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.02.1877

Сын: Игнатьев Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Игнатьев Алексей Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.12.1878

Сын: Игнатьев Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Игнатьев Алексей Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.07.1880

Дочь: Звегинцева (Игнатьева) Софья Алексеевна

Отец ребёнка: Игнатьев Алексей Павлович

Рождение ребёнка
27.01.1883

Дочь: Игнатьева Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Игнатьев Алексей Павлович

Рождение ребёнка
20.10.1888

Сын: Игнатьев Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Игнатьев Алексей Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
31.10.1896

Дочь: Игнатьева Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Игнатьев Алексей Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
28.02.1944

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