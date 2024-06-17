Мещерская (Апраксина) Мария Владимировна 30.12.1826 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мещерская (Апраксина) Мария Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1826

Дата смерти

04.04.1887

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.09.1783

Дочь: Мещерская Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Мещерский Сергей Васильевич

Рождение
30.12.1826

Отец: Апраксин Владимир Степанович

Мать: Апраксина (Толстая) Софья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мещерский Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
27.02.1851

Дочь: Игнатьева (Мещерская) София Сергеевна

Отец ребёнка: Мещерский Сергей Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.12.1855

Сын: Мещерский Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Мещерский Сергей Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
04.04.1887

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