Мещерская (Апраксина) Мария Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1826
Дата смерти04.04.1887
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.09.1783
Дочь: Мещерская Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Мещерский Сергей Васильевич
Рождение
30.12.1826
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.02.1851
Дочь: Игнатьева (Мещерская) София Сергеевна
Отец ребёнка: Мещерский Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
21.12.1855
Сын: Мещерский Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Мещерский Сергей Васильевич
Смерть
04.04.1887