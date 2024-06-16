Игнатьев Алексей Павлович 22.05.1842 — найти родственников по фамилии на Familio
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Игнатьев Алексей Павлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 22.05.1842, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 09.12.1906, Тверь, город Тверь, Тверская область

Супруги
Игнатьева (Мещерская) София Сергеевна27.02.1851 г.р.
Дети
Игнатьев Алексей Алексеевич17.02.1877 г.р.
Игнатьев Павел Алексеевич18.12.1878 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
1876

Жена: Игнатьева (Мещерская) София Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
17.02.1877

Сын: Игнатьев Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Игнатьева (Мещерская) София Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
18.12.1878

Сын: Игнатьев Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Игнатьева (Мещерская) София Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
11.07.1880

Дочь: Звегинцева (Игнатьева) Софья Алексеевна

Мать ребёнка: Игнатьева (Мещерская) София Сергеевна

Рождение ребёнка
27.01.1883

Дочь: Игнатьева Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Игнатьева (Мещерская) София Сергеевна

Рождение ребёнка
20.10.1888

Сын: Игнатьев Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Игнатьева (Мещерская) София Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
31.10.1896

Дочь: Игнатьева Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Игнатьева (Мещерская) София Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
09.12.1906
Тверь, город Тверь, Тверская область

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