Игнатьев Алексей Павлович
мужской, родился 22.05.1842, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 09.12.1906, Тверь, город Тверь, Тверская область
Супруги
Игнатьева (Мещерская) София Сергеевна27.02.1851 г.р.
Дети
Игнатьев Алексей Алексеевич17.02.1877 г.р.
Игнатьев Павел Алексеевич18.12.1878 г.р.Показать еще 4
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Комментарий
Рождение
22.05.1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1876
Рождение ребёнка
17.02.1877
Сын: Игнатьев Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Игнатьева (Мещерская) София Сергеевна
Рождение ребёнка
18.12.1878
Сын: Игнатьев Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Игнатьева (Мещерская) София Сергеевна
Рождение ребёнка
11.07.1880
Дочь: Звегинцева (Игнатьева) Софья Алексеевна
Мать ребёнка: Игнатьева (Мещерская) София Сергеевна
Рождение ребёнка
27.01.1883
Дочь: Игнатьева Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Игнатьева (Мещерская) София Сергеевна
Рождение ребёнка
20.10.1888
Сын: Игнатьев Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Игнатьева (Мещерская) София Сергеевна
Рождение ребёнка
31.10.1896
Дочь: Игнатьева Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Игнатьева (Мещерская) София Сергеевна
Смерть
09.12.1906
Тверь, город Тверь, Тверская область