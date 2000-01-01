Мотанцева (Чекалкина) Анна Евлентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотанцева (Чекалкина) Анна Евлентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чекалкин Евлентий Васильевич

Мать: Чекалкина Олёна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мотанцев Иван (Авдей) Иванович

Отец ребёнка: Мотанцев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дуся (Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Мотанцев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мотанцев Николай Иванович

Отец ребёнка: Мотанцев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перевозчикова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Мотанцев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мотанцев Иван

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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