Мотанцева (Чекалкина) Анна Евлентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мотанцев Иван (Авдей) Иванович
Отец ребёнка: Мотанцев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дуся (Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Мотанцев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мотанцев Николай Иванович
Отец ребёнка: Мотанцев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перевозчикова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Мотанцев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мотанцев Иван
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно