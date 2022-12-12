Чекалкина Олёна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Чекалкин Евлентий Васильевич
Чекалкин, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.12.1895
Сын: Чекалкин Андрей Евлентьевич
Отец ребёнка: Чекалкин Евлентий Васильевич
Донаурово, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мотанцева Анна Евлентьевна
Отец ребёнка: Чекалкин Евлентий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никулина Евдокия Евлентьевна
Отец ребёнка: Чекалкин Евлентий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буторина Степанида Евлентьевна
Отец ребёнка: Чекалкин Евлентий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чекалкин Кузьма Евлентьевич
Отец ребёнка: Чекалкин Евлентий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чекалкин Трофим Евлентьевич
Отец ребёнка: Чекалкин Евлентий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чекалкин Пётр Евлентьевич
Отец ребёнка: Чекалкин Евлентий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно