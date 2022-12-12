Чекалкина Олёна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалкина Олёна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Чекалкин Ион Евлентьевич

Отец ребёнка: Чекалкин Евлентий Васильевич

Чекалкин, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.12.1895

Сын: Чекалкин Андрей Евлентьевич

Отец ребёнка: Чекалкин Евлентий Васильевич

Донаурово, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мотанцева Анна Евлентьевна

Отец ребёнка: Чекалкин Евлентий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никулина Евдокия Евлентьевна

Отец ребёнка: Чекалкин Евлентий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буторина Степанида Евлентьевна

Отец ребёнка: Чекалкин Евлентий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекалкин Кузьма Евлентьевич

Отец ребёнка: Чекалкин Евлентий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекалкин Трофим Евлентьевич

Отец ребёнка: Чекалкин Евлентий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекалкин Пётр Евлентьевич

Отец ребёнка: Чекалкин Евлентий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекалкин Евлентий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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