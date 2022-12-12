Буторина (Чекалкина) Степанида Евлентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.06.1919
Дочь: Буторина Мария Павловна
Отец ребёнка: Буторин Павел Митрофанович
Рождение ребёнка
02.09.1926
Отец ребёнка: Буторин Павел Митрофанович
Новая Тушка, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Буторин Павел Митрофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никанкина Елена Павловна
Отец ребёнка: Буторин Павел Митрофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно