Буторина (Чекалкина) Степанида Евлентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буторина (Чекалкина) Степанида Евлентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чекалкин Евлентий Васильевич

Мать: Чекалкина Олёна Павловна

Рождение ребёнка
21.06.1919

Дочь: Буторина Мария Павловна

Отец ребёнка: Буторин Павел Митрофанович

Рождение ребёнка
02.09.1926

Сын: Буторин Савелий Павлович

Отец ребёнка: Буторин Павел Митрофанович

Новая Тушка, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буторин Андриан Павлович

Отец ребёнка: Буторин Павел Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никанкина Елена Павловна

Отец ребёнка: Буторин Павел Митрофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буторин Павел Митрофанович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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