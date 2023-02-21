Чекалкин Евлентий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чекалкин Василий Кузьмич
Мать: Чекалкина Анна
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Чекалкина Олёна Павловна
Чекалкин, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.12.1895
Сын: Чекалкин Андрей Евлентьевич
Мать ребёнка: Чекалкина Олёна Павловна
Донаурово, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мотанцева Анна Евлентьевна
Мать ребёнка: Чекалкина Олёна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никулина Евдокия Евлентьевна
Мать ребёнка: Чекалкина Олёна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буторина Степанида Евлентьевна
Мать ребёнка: Чекалкина Олёна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чекалкин Кузьма Евлентьевич
Мать ребёнка: Чекалкина Олёна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чекалкин Трофим Евлентьевич
Мать ребёнка: Чекалкина Олёна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чекалкин Пётр Евлентьевич
Мать ребёнка: Чекалкина Олёна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чекалкина Олёна Павловна
Смерть
Неизвестно