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Чекалкин Евлентий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чекалкин Василий Кузьмич

Мать: Чекалкина Анна

Рождение ребёнка
1868

Сын: Чекалкин Ион Евлентьевич

Мать ребёнка: Чекалкина Олёна Павловна

Чекалкин, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.12.1895

Сын: Чекалкин Андрей Евлентьевич

Мать ребёнка: Чекалкина Олёна Павловна

Донаурово, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мотанцева Анна Евлентьевна

Мать ребёнка: Чекалкина Олёна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никулина Евдокия Евлентьевна

Мать ребёнка: Чекалкина Олёна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буторина Степанида Евлентьевна

Мать ребёнка: Чекалкина Олёна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекалкин Кузьма Евлентьевич

Мать ребёнка: Чекалкина Олёна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекалкин Трофим Евлентьевич

Мать ребёнка: Чекалкина Олёна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекалкин Пётр Евлентьевич

Мать ребёнка: Чекалкина Олёна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекалкина Олёна Павловна

Смерть
Неизвестно
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