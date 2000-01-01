Перевозчикова (Мотанцева) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевозчикова (Мотанцева) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мотанцев Иван

Мать: Мотанцева Анна Евлентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Перевозчиков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Перевозчиков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Перевозчиков Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перевозчиков Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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