Мотанцев Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМотанцев Николай Иванович

Мотанцев Николай Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1941 и 1945

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мотанцев Иван

Мать: Мотанцева Анна Евлентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1941 и 1945
Причина смерти: На войне
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close