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Зорин Гавриил Сергеевич

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Место рождения

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Дата рождения

26.07.1911

Дата смерти

20.01.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1911

Отец: Зорин Сергей Филиппович

Мать: Зорина Парасковья Прохоровна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Работа или профессия
С 15.06.1923 по 10.03.1939
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
модельщик | Место работы: завод "Механик" Должность: модельщик
Работа или профессия
С 1923 по 1949
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
модельщик столярно-модельного цеха | Место работы: завод "Механик" Тюмень Должность: модельщик столярно-модельного цеха был перперыв на войну. Так рано приняли на работу в качестве "компенсации" за то... Показать все
Бракосочетание
16.08.1936

Жена: Зорина Валентина Кондратьевна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
акт №517 место госрегистрации 97200017 Бюро ЗАГС г.Тюмени управления НКВД по Омской области Жили в этот момент вместе с Александрой и Иваном в одной квартире
Рождение ребёнка
29.05.1937

Сын: Зорин Юрий Гаврилович

Мать ребёнка: Зорина Валентина Кондратьевна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
запись в ЗАГС от 31 мая 1937 № 1537. В записи отчество ГаврИИлович. Похоже, что жили в центре, в районе с собором и видимо рядом с улицей Кирова. Недолеко ЖД вокзал и рынок. С обратной стороны дома во... Показать все
Рождение ребёнка
09.09.1938

Сын: Зорин Владимир Гаврилович

Мать ребёнка: Зорина Валентина Кондратьевна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Работа или профессия
С 10.03.1939
Место работы: сельский райком ВКПб
Место жительства
С 1940 по 1941
Ишим, город Ишим, Тюменская область
Военная служба
С 1941 по ?.03.1946
Род войск: артеллерийские Воинское звание: политрук батареи "катюш"
Место жительства
С ?.05.1945 по ?.03.1946
г.Рерик, Германия
Приехали к отцу на место службы
Место жительства
С ?.03.1946 по ?.05.1949
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
После демобелизации по совету одного из сослуживцев (т"там тепло и очень красиво") Гавриил Сергеевич с семьей приехал в Грозный. Устроился формовщиком на завод (Серп и молот?). Но проблема с жильем (ж... Показать все
Рождение ребёнка
11.10.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зорина Валентина Кондратьевна

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Место жительства
С ?.05.1949 по ?.06.1949
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С ?.06.1949 по 1951
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Место жительства
С 1951 по 1953
Славянка, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Место жительства
С 1953 по ?.08.1954
Камень-Рыболов, Ханкайский муниципальный район, Приморский край
В этом селе Юрий Гаврилович закончил среднюю школу. Говорит, что помнит массовый пролет американских самолетов (корейская война)
Место жительства
С 1954 по 1955
Камень-Рыболов, Ханкайский муниципальный район, Приморский край
Место жительства
С 1955 по 1958
Пограничный, Пограничный муниципальный район, Приморский край
Место жительства
С 1958 по 25.12.1985
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Место жительства
Неизвестно
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Работа или профессия
Неизвестно
Капитан
Вступление в партию
Неизвестно
КПСС
Смерть
20.01.1986
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
номер акта №90 место госрегистрации 92500016 Отдел записи актов гражданского состояния исполкома Уссурийского горсовета народных депутатов
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