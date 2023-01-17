Зорин Гавриил Сергеевич
Место рождения
Дата рождения26.07.1911
Дата смерти20.01.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1911
Работа или профессия
С 15.06.1923 по 10.03.1939
модельщик | Место работы: завод "Механик" Должность: модельщик
Работа или профессия
С 1923 по 1949
модельщик столярно-модельного цеха | Место работы: завод "Механик" Тюмень Должность: модельщик столярно-модельного цеха был перперыв на войну. Так рано приняли на работу в качестве "компенсации" за то... Показать все
Бракосочетание
16.08.1936
акт №517 место госрегистрации 97200017 Бюро ЗАГС г.Тюмени управления НКВД по Омской области Жили в этот момент вместе с Александрой и Иваном в одной квартире
Рождение ребёнка
29.05.1937
Мать ребёнка: Зорина Валентина Кондратьевна
запись в ЗАГС от 31 мая 1937 № 1537. В записи отчество ГаврИИлович. Похоже, что жили в центре, в районе с собором и видимо рядом с улицей Кирова. Недолеко ЖД вокзал и рынок. С обратной стороны дома во... Показать все
Рождение ребёнка
09.09.1938
Сын: Зорин Владимир Гаврилович
Мать ребёнка: Зорина Валентина Кондратьевна
Работа или профессия
С 10.03.1939
Место работы: сельский райком ВКПб
Место жительства
С 1940 по 1941
Ишим, город Ишим, Тюменская область
Военная служба
С 1941 по ?.03.1946
Род войск: артеллерийские Воинское звание: политрук батареи "катюш"
Место жительства
С ?.05.1945 по ?.03.1946
г.Рерик, Германия
Приехали к отцу на место службы
Место жительства
С ?.03.1946 по ?.05.1949
После демобелизации по совету одного из сослуживцев (т"там тепло и очень красиво") Гавриил Сергеевич с семьей приехал в Грозный. Устроился формовщиком на завод (Серп и молот?). Но проблема с жильем (ж... Показать все
Рождение ребёнка
11.10.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зорина Валентина Кондратьевна
Место жительства
С ?.05.1949 по ?.06.1949
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С ?.06.1949 по 1951
Место жительства
С 1951 по 1953
Славянка, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Место жительства
С 1953 по ?.08.1954
В этом селе Юрий Гаврилович закончил среднюю школу. Говорит, что помнит массовый пролет американских самолетов (корейская война)
Место жительства
С 1954 по 1955
Место жительства
С 1955 по 1958
Пограничный, Пограничный муниципальный район, Приморский край
Место жительства
С 1958 по 25.12.1985
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Капитан
Вступление в партию
Неизвестно
КПСС
Смерть
20.01.1986
номер акта №90 место госрегистрации 92500016 Отдел записи актов гражданского состояния исполкома Уссурийского горсовета народных депутатов