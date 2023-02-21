Зорина Парасковья Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗорина Парасковья Прохоровна

Зорина Парасковья Прохоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1880

Дата смерти

30.01.1942

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1880

Отец: Прохор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1898

Сын: Зорин Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Зорин Сергей Филиппович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Переяславцева? Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Зорин Сергей Филиппович

Видимо, 1-й ребенок в семье
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Слепова Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Зорин Сергей Филиппович

Рождение ребёнка
26.07.1911

Сын: Зорин Гавриил Сергеевич

Отец ребёнка: Зорин Сергей Филиппович

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Зорин Сергей Филиппович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Зорин Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Зорин Сергей Филиппович

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
видимо, 5-й ребенок в семье
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зорин Сергей Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Смерть
30.01.1942
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close