Зорина Парасковья Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1880
Дата смерти30.01.1942
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1880
Отец: Прохор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1898
Отец ребёнка: Зорин Сергей Филиппович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Переяславцева? Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Зорин Сергей Филиппович
Видимо, 1-й ребенок в семье
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Слепова Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Зорин Сергей Филиппович
Рождение ребёнка
26.07.1911
Отец ребёнка: Зорин Сергей Филиппович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Зорин Сергей Филиппович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Зорин Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Зорин Сергей Филиппович
видимо, 5-й ребенок в семье
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.01.1942