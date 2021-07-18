Зорин Юрий Гаврилович
Место рождения
Дата рождения29.05.1937
Дата смерти18.07.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1937
запись в ЗАГС от 31 мая 1937 № 1537. В записи отчество ГаврИИлович. Похоже, что жили в центре, в районе с собором и видимо рядом с улицей Кирова. Недолеко ЖД вокзал и рынок. С обратной стороны дома во... Показать все
Место жительства
С 1940 по ?.05.1945
Ишим, город Ишим, Тюменская область
Место жительства
С ?.05.1945 по ?.03.1946
г.Рерик, Германия
Приехали к отцу на место службы
Место жительства
С ?.03.1946 по ?.05.1949
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
После демобелизации по совету одного из сослуживцев (т"там тепло и очень красиво") Гавриил Сергеевич с семьей приехал в Грозный. Устроился формовщиком на завод (Серп и молот?). Но проблема с жильем (ж... Показать все
Место жительства
С ?.05.1949 по ?.06.1949
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С ?.06.1949 по 1951
Место жительства
С 1951 по 1953
Славянка, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Место жительства
С 1953 по ?.08.1954
Камень-Рыболов, Ханкайский муниципальный район, Приморский край
В этом селе Юрий Гаврилович закончил среднюю школу. Говорит, что помнит массовый пролет американских самолетов (корейская война)
Образование
С ?.09.1954 по 1959
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Образовательное учреждение: ДВПИ (Дальневосточный политехнический институт) Специальность: инженер судовых установок Уровень образования: высшее жил сначала на о.Русский у Николая Кретинина; красный д... Показать все
Бракосочетание
30.01.1959
отмечали 2 мая, но в документах другая дата - вероятней всего это дата первой встречи - значит 58 год
Работа или профессия
С 14.03.1960 по 28.04.1965
в СКБ-с/х, затем в СКБ-Д инженером-конструктором 3 категории | Место работы: ДАЛЬДИЗЕЛЬ Должность: в СКБ-с/х, затем в СКБ-Д инженером-конструктором 3 категории
Рождение ребёнка
28.09.1960
Сын: Зорин Олег Юрьевич
Мать ребёнка: Зорина Валентина Афанасьевна
врожденный порок сердца
Место жительства
С 01.10.1960 по ?.05.1965
Жили в 2-х или 3-х этажном доме, в котором все время гудела котельная. Дом стоял в какой-то низине
Работа или профессия
С 04.05.1965 по 13.03.1970
инженер конструктор | Место работы: ЦБК Должность: инженер конструктор
Место жительства
С ?.05.1965 по ?.11.1968
Рождение ребёнка
02.05.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зорина Валентина Афанасьевна
Работа или профессия
С 23.03.1970 по 21.04.1971
инженер конструктор | Место работы: НИИэмальхиммаш Должность: инженер конструктор
Место жительства
С ?.03.1970 по ?.04.1971
Похоже в это время было плохо с деньгами
Работа или профессия
С 20.04.1971 по 01.06.1972
главный механик | Место работы: Чутовское СУ-12 Должность: главный механик
Место жительства
С ?.04.1971 по ?.06.1972
Работа или профессия
С 02.06.1972 по 31.01.2000
инженер конструктор | Место работы: Азовская судоверфь Должность: инженер конструктор
Место жительства
С ?.08.1972 по ?.08.1977
Место жительства
С ?.08.1977 по ?.05.2018
Место жительства
С ?.06.2018 по 18.07.2021
После смерти Валентины Афанасьевны Юрий Гаврилович жил в частноом пансионате в Ростове, на Крупской, 9
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер-конструктор
Смерть
18.07.2021
Причина смерти: инсульт | от 3-го инсульта акт о смерти № 170219610004400749002 место госрегистрации 96100044 Отдел записи актов гражданского состояния г.Азов Ростовской области