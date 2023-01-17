Зорин Сергей Филиппович
Место рождения
Дата рождения07.10.1872
Дата смерти28.06.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1872
Отец: Зорин Филипп
Мать: не указана
Говорят часто приговаривал "Мы вятские, ребята хватские!"
Рождение ребёнка
20.06.1898
Мать ребёнка: Зорина Парасковья Прохоровна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Переяславцева? Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Зорина Парасковья Прохоровна
Видимо, 1-й ребенок в семье
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Слепова Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Зорина Парасковья Прохоровна
Рождение ребёнка
26.07.1911
Мать ребёнка: Зорина Парасковья Прохоровна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Зорина Парасковья Прохоровна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Зорин Иван Сергеевич
Мать ребёнка: Зорина Парасковья Прохоровна
видимо, 5-й ребенок в семье
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
личный извозчик директора завода | Место работы: тюменский завод "Механик" Должность: личный извозчик директора завода
Работа или профессия
Неизвестно
кучер
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
переезд из Вятки по столыпинской реформе
Смерть
28.06.1942