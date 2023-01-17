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Зорин Сергей Филиппович

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Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

07.10.1872

Дата смерти

28.06.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1872

Отец: Зорин Филипп

Мать: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Говорят часто приговаривал "Мы вятские, ребята хватские!"
Рождение ребёнка
20.06.1898

Сын: Зорин Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Зорина Парасковья Прохоровна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Переяславцева? Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Зорина Парасковья Прохоровна

Видимо, 1-й ребенок в семье
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Слепова Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Зорина Парасковья Прохоровна

Рождение ребёнка
26.07.1911

Сын: Зорин Гавриил Сергеевич

Мать ребёнка: Зорина Парасковья Прохоровна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Зорина Парасковья Прохоровна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Зорин Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Зорина Парасковья Прохоровна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
видимо, 5-й ребенок в семье
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зорина Парасковья Прохоровна

Работа или профессия
Неизвестно
личный извозчик директора завода | Место работы: тюменский завод "Механик" Должность: личный извозчик директора завода
Работа или профессия
Неизвестно
кучер
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
переезд из Вятки по столыпинской реформе
Смерть
28.06.1942
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