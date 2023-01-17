Балобанов Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения14.10.1938
Дата смерти12.07.1968
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1938
Рождение ребёнка
05.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Балобанова Валентина Михаиловна
Рождение ребёнка
13.07.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Балобанова Валентина Михаиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.07.1968
Похороны
Неизвестно
Мещеряково, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика