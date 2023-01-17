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Балобанов Василий Петрович

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Место рождения

Старые Ятчи, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

14.10.1938

Дата смерти

12.07.1968

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

Жена

1940 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1938

Отец: Балобанов Петр Игнатьевич

Мать: Балобанова Екатерина Кузьминична

Старые Ятчи, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Балобанова Валентина Михаиловна

Старые Ятчи, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.07.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Балобанова Валентина Михаиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балобанова Валентина Михаиловна

Смерть
12.07.1968
Старые Ятчи, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
Неизвестно
Мещеряково, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
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