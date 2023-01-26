Рыжова (Балобанова) Галина Васильевна 05.05.1963 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рыжова (Балобанова) Галина Васильевна

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Место рождения

Старые Ятчи, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

05.05.1963

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1963

Отец: Балобанов Василий Петрович

Мать: Балобанова (Вяткина) Валентина Михаиловна

Старые Ятчи, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
08.05.1982

Муж: Демьянчук Вячеслав Владимирович

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
26.12.1983

Сын: Рыжов Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Демьянчук Вячеслав Владимирович

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Развод
23.09.1987

Муж: Демьянчук Вячеслав Владимирович

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
27.02.1988

Муж: Рыжов Владимир Петрович

Рождение ребёнка
23.06.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыжов Владимир Петрович

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