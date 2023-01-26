Рыжова (Балобанова) Галина Васильевна
Место рождения
Дата рождения05.05.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1963
Бракосочетание
08.05.1982
Рождение ребёнка
26.12.1983
Сын: Рыжов Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Демьянчук Вячеслав Владимирович
Развод
23.09.1987
Бракосочетание
27.02.1988
Рождение ребёнка
23.06.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рыжов Владимир Петрович