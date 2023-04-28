Балобанов Петр Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Балобанов Игнат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1938
Сын: Балобанов Василий Петрович
Мать ребёнка: Балобанова Екатерина Кузьминична
Призыв на военную службу
10.06.1941
10.06.1941 Бемыжский РВК, Удмуртская АССР, Бемыжский р-н
Пропал без вести (военное)
07.08.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафронова Анна Петровна
Мать ребёнка: Балобанова Екатерина Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балобанов Михаил Петрович
Мать ребёнка: Балобанова Екатерина Кузьминична
Смерть
Неизвестно