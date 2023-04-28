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Балобанов Петр Игнатьевич

Место рождения

Старые Ятчи, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Балобанов Игнат

Мать: не указана

Старые Ятчи, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.10.1938

Сын: Балобанов Василий Петрович

Мать ребёнка: Балобанова Екатерина Кузьминична

Старые Ятчи, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Призыв на военную службу
10.06.1941
10.06.1941 Бемыжский РВК, Удмуртская АССР, Бемыжский р-н
Пропал без вести (военное)
07.08.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафронова Анна Петровна

Мать ребёнка: Балобанова Екатерина Кузьминична

Старые Ятчи, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балобанов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Балобанова Екатерина Кузьминична

Старые Ятчи, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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