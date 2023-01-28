Балобанова (Вяткина) Валентина Михаиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1940
Дата смерти22.11.1993
ПолЖенский
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1940
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Балобанов Василий Петрович
Старые Ятчи, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.07.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Балобанов Василий Петрович
Смерть
22.11.1993