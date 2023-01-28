Балобанова (Вяткина) Валентина Михаиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балобанова (Вяткина) Валентина Михаиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1940

Дата смерти

22.11.1993

Пол

Женский

Отец

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Мать

1914 г.р.

Муж

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1940

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Вяткина (Плехова) Татьяна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Николай Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балобанов Василий Петрович

Рождение ребёнка
05.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Балобанов Василий Петрович

Старые Ятчи, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.07.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Балобанов Василий Петрович

Смерть
22.11.1993

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