Балобанова Екатерина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балобанова Екатерина Кузьминична

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Место рождения

Старые Ятчи, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Старые Ятчи, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.10.1938

Сын: Балобанов Василий Петрович

Отец ребёнка: Балобанов Петр Игнатьевич

Старые Ятчи, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балобанов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Балобанов Петр Игнатьевич

Старые Ятчи, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафронова Анна Петровна

Отец ребёнка: Балобанов Петр Игнатьевич

Старые Ятчи, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Старые Ятчи, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
Неизвестно
Мещеряково, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
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