Балобанова Екатерина Кузьминична
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1938
Сын: Балобанов Василий Петрович
Отец ребёнка: Балобанов Петр Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балобанов Михаил Петрович
Отец ребёнка: Балобанов Петр Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафронова Анна Петровна
Отец ребёнка: Балобанов Петр Игнатьевич
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Мещеряково, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика