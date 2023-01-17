Мещеряково
Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3645Мещеряково (Рождественское), с. каз.при рч. Юрашке.3535236981Церковь православная 1. Торжков 2.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
395. Рождественское (Мещеряково), село бывшее государственное, при речке Юрошке, дворов 32, жителей 192, церковь православная, смолокур. з., лавка, базар по воскресеньям
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
519022Мещеряковосело55°59'00"51°44'00"N-39-008
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
94612433106с Мещеряковосело