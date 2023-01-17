село Мещеряково, село Мещеряково, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019) — Familio

Мещеряково

Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Елабужский уезд
3645Мещеряково (Рождественское), с. каз.при рч. Юрашке.3535236981Церковь православная 1. Торжков 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Елабужский уезд, Стороятчинская волость
395. Рождественское (Мещеряково), село бывшее государственное, при речке Юрошке, дворов 32, жителей 192, церковь православная, смолокур. з., лавка, базар по воскресеньям

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Удмуртская Республика, Граховский район
519022Мещеряковосело55°59'00"51°44'00"N-39-008

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Удмуртская Республика, Граховский муниципальный район, Лолошур-Возжинское сельское поселение
94612433106с Мещеряковосело
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