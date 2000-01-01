Чередов Прохор Перфильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Чередов Перфил Петров
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Чередов Григорий Прохорович
Мать ребёнка: Чередова Ксения Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Афросинья Прохоровна
Мать ребёнка: Чередова Ксения Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Чередов Никифор Прохорович
Мать ребёнка: Чередова Ксения Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно