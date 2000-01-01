Чередов Прохор Перфильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧередов Прохор Перфильев

Чередов Прохор Перфильев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Чередов Перфил Петров

Мать: Чередова Татьяна Кузьмина

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Чередов Григорий Прохорович

Мать ребёнка: Чередова Ксения Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Афросинья Прохоровна

Мать ребёнка: Чередова Ксения Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Чередов Никифор Прохорович

Мать ребёнка: Чередова Ксения Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Ксения Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close