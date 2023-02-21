Чередова Ксения Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Чередов Григорий Прохорович
Отец ребёнка: Чередов Прохор Перфильев
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Афросинья Прохоровна
Отец ребёнка: Чередов Прохор Перфильев
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Чередов Никифор Прохорович
Отец ребёнка: Чередов Прохор Перфильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно