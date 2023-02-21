Чередова Ксения Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Ксения Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1822 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Чередов Григорий Прохорович

Отец ребёнка: Чередов Прохор Перфильев

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Афросинья Прохоровна

Отец ребёнка: Чередов Прохор Перфильев

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Чередов Никифор Прохорович

Отец ребёнка: Чередов Прохор Перфильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Прохор Перфильев

Смерть
Неизвестно
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