Чередов Григорий Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Рождение ребёнка
Около 1861
Сын: Чередов Семён Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Чередов Фёдор Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Чередов Давид Григорьевич
Мать ребёнка: Чередова Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Чередов Константин Григорьевич
Мать ребёнка: Чередова Ирина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно