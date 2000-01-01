Чередов Григорий Прохорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередов Григорий Прохорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Чередов Прохор Перфильев

Мать: Чередова Ксения Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Чередов Семён Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Чередов Фёдор Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Чередов Давид Григорьевич

Мать ребёнка: Чередова Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Чередов Константин Григорьевич

Мать ребёнка: Чередова Ирина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Ирина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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